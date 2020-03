5 alimentos que farão você engordar; evite-os durante a quarentena

Neste momento, é bem provável que você passe um bom tempo descansando em casa por causa da quarentena. E, se você quiser se manter saudável, evite consumir alguns alimentos com alto teor calórico. Eles são deliciosos, mas muito prejudiciais à saúde.

Um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, listou cinco alimentos que não devemos consumir. Confira abaixo.

Bebidas açucaradas

Um copo médio de refrigerante contém o equivalente a oito cubos de açúcar — o que excede o limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, não gera nenhuma contribuição nutricional e não proporciona a sensação de satisfação após o consumo.

Embutidos e carnes processadas

Conforme indicado pela OMS, estes alimentos podem ser cancerígenos a longo prazo, além de ter muitas calorias em alguns gramas.

Fast food

Embora todos saibam, é difícil evitar a tentação. No entanto, são alimentos com alto índice calórico. O modo como são preparados e os ingredientes com os quais são acompanhados (molhos, frituras, refrigerantes etc.) são um menu que favorece a obesidade.

Frituras

Evite as batatas fritas e outros alimentos que passaram pela frigideira dessa maneira. Eles absorvem muito óleo, fazendo com que pequenas quantidades sejam equivalentes a muitas calorias.

Sucos com açúcar

As frutas são muito boas para o corpo, mas o problema é quando elas se tornam suco (assim perdem fibras) e são misturadas com açúcar.

Fonte: Nueva Mujer