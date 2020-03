4 penteados confortáveis e que evitam maus tratos ao cabelo

Manter a saúde do seu cabelo é mais fácil do que parece. Você pode fazer isso prendendo o seu cabelo todos os dias para evitar o contato com a sujeira e o atrito, que causa a quebra.

A seguir, você confere quatro penteados que impedem que o seu cabelo seja maltratado.

Tranças boxer

Este estilo é ideal para fazer atividades físicas. Primeiro, parta o cabelo ao meio e, de cada lado, faça uma trança francesa.

Reprodução/Pinterest

Coque baixo

Parta o cabelo ao meio e prenda-o em um rabo de cavalo baixo. Em seguida, enrole-o para criar um coque e prenda-o com uma presilha.

Reprodução/Pinterest

Tranças bubble

Ideal para cabelos compridos. Prenda o cabelo com um rabo de cavalo baixo e amarre a mecha a cada cinco centímetros. Para finalizar, pegue cada bolinha e puxe-a para os lados para aumentar o seu volume.

Reprodução/Pinterest

Tranças francesas

Parta o cabelo ao meio e comece a trançar cada lado, da nuca até as pontas. Você pode usar esse penteado durante o dia ou para dormir, pois assim você evita o atrito com o travesseiro.

Reprodução/Pinterest

Leia também

Fonte: Nueva Mujer