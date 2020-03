Versão do app Google Podcasts já está disponível para iOS

O aplicativo Google Podcasts já está disponível para o sistema operacional iOS. A novidade foi liberada nesta semana para os usuários.

Além disso, também foi liberada uma atualização do app para Android, com algumas modificações. Confia os detalhes da descrição do aplicativo:

"Com os Podcasts do Google, você pode encontrar e ouvir podcasts do mundo gratuitamente.

Descubra podcasts que você vai adorar

Assine e ouça todos os seus podcasts favoritos.

Explore as recomendações de programas e episódios apenas para você.

Navegue por programas populares e populares de comédia, notícias, esportes e muito mais.

Personalize sua experiência de audição

Ouça em velocidades de reprodução mais rápidas ou pule silêncios.

Fila episódios para uma experiência auditiva contínua.

Acompanhe facilmente seu histórico de escuta, downloads e assinaturas.

Ouça onde quer que esteja

Ouça em vários dispositivos – telefone, laptop, alto-falante inteligente – sem perder o seu lugar.

Download automático de programas para ouvir offline e em movimento.

Descubra podcasts usando a Pesquisa Google e o Assistente do Google".

