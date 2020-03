Riot Games anuncia beta fechado do jogo Valorant

A Riot Games anunciou, nesta segunda-feira (30), que o período de teste fechado do jogo Valorant começará em 7 de abril de 2020.

Como revelado, o Beta Fechado será limitado a jogadores no Canadá, na Europa, na Rússia, na Turquia e nos Estados Unidos – com a possibilidade de uma expansão posterior para outras regiões, dependendo do desenrolar da atual pandemia de coronavírus (covid-19).

Sobre o game

Valorant é um jogo de tiro tático gratuito com personagens num esquema de 5 contra 5 que está sendo desenvolvido pela Riot Games.

"Com lançamento programado para o primeiro semestre de 2020 na maioria das regiões, Valorant é um jogo multijogador preciso e letal com mecânica de tiro fiel, um arsenal amplo, agentes com habilidades únicas e mapas com foco competitivo que rendem milhares de horas de jogo", revela a descrição.

Com informações da Riot Games

