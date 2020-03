Medida do WhatsApp deve limitar como usuários utilizam recurso da plataforma

Uma nova medida do aplicativo WhatsApp deve limitar como usuários utilizam um recurso da plataforma da mensagens.

Segundo o portal WABetaInfo, será possível compartilhar apenas vídeos na função status com duração máxima de 15 segundos.

Isso já está acontecendo na Índia e é provavelmente uma iniciativa para reduzir o tráfego nos servidores, neste momento de quarentena.

ANNOUNCEMENT:

You can no longer send videos to WhatsApp Status if they are longer than 16 seconds: only videos having a duration of 15 seconds will be allowed.

This is happening in India and it's probably an initiative to reduce the traffic on the server infrastructures.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 28, 2020