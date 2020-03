Como evitar a queda de cabelo com este remédio caseiro rico em vitamina E

A vitamina E deve ser ingerida diariamente pelas mulheres. “É conhecida pelas suas propriedades antioxidantes que ajudam a reduzir os danos dos radicais livres e a proteger as células do corpo”, explica o portal Healthline.

Além de prevenir doenças, também é um excelente aliado da beleza, pois melhora a saúde e a aparência do cabelo.

Os benefícios da vitamina E para o cabelo

Se você sofre com queda de cabelo, pode combatê-la com vitamina E. “Acredita-se que as propriedades antioxidantes da vitamina ajudem a reduzir o estresse oxidativo no couro cabeludo”, acrescenta o Healthline. Além disso, a vitamina E também fornece brilho e torna o cabelo mais sedoso.

É importante que você tome suplementos de vitamina E diariamente e inclua alimentos ricos em nutrientes, como ovo, couve, azeite de oliva, nozes e folhas verde-escuras.

Mas você também pode aplicá-la no cabelo com esta receita:

Ingredientes

1 abacate

1 banana

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de óleo de coco

Modo de preparo e uso

Misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Divida o cabelo seis mechas e aplique a máscara no couro. Com um pente, espalhe a máscara pelos fios. Em seguida, cubra a cabeça por 30 minutos. Enxague o cabelo normalmente.

Você pode aplicar esta máscara duas vezes por um mês.

Fonte: Nueva Mujer