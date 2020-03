Vídeos de gatinhos realmente têm efeito positivo sobre seu cérebro, garantem cientistas

Os gatos trazem muitos benefícios para a saúde mental. De fato, existem evidências científicas que explicam por que passar horas assistindo a vídeos de felinos no YouTube deixa as pessoas tão felizes.

Um estudo com mais de 7 mil pessoas da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, descobriu que esses vídeos aumentam a energia e as emoções positivas dos espectadores, além de diminuírem os sentimentos negativos.

“Algumas pessoas podem pensar que assistir a vídeos de gatos on-line não é um assunto sério o suficiente para pesquisas acadêmicas, mas eles são um dos usos mais populares da internet”, explicou Jessica Myrick, uma das autoras do estudo.

“Mesmo que as pessoas estejam assistindo a vídeos de gatos no YouTube para procrastinar, a recompensa emocional pode ajudá-las a assumir tarefas difíceis depois”, completou.

A melhor distração

O prazer que os participantes tiveram ao ver as imagens dos felinos superou qualquer culpa e ajudou a lidar com o estresse causado pelo dia. Eles também relataram se sentir menos tristes, ansiosos ou chateados.

O estudo, publicado na revista Computers in Human Behavior, também garante que, embora passar horas assistindo vídeos de gatinhos possa ser uma distração, a recompensa emocional pode ajudar a enfrentar tarefas difíceis posteriormente.

Os vídeos de gatos no YouTube têm mais visualizações do que qualquer outra categoria. De acordo com as estatísticas, existem materiais com até 75 milhões de views.

Leia também

Pessoas compartilham fotos de seus gatinhos em quarentena, e estas são as melhores imagens

Fonte: Nueva Mujer