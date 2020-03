Existem vários horóscopos e cada um deles pode revelar coisas diferentes sobre nossa personalidade ou característica de cada pessoa.

Os signos astrológicos dos nativos americanos, por exemplo, estão voltados para uma conexão próxima com a natureza e são representados por animais.

Esses signos animais refletem a crença de que a natureza tem muito a ensinar, uma vez que os nativos americanos acreditam que seu criador fala com eles através dos animais e por isso eles são considerados seus irmãos e irmãs.

Descubra o que o seu signo nativo americano revela sobre a sua personalidade:

A lontra – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

As pessoas nascidas sob a lontra são indivíduos muito especiais, independentes e com uma maneira muito diferente de ver as coisas. Eles são moldáveis ​​e adaptáveis. Eles se destacam por sua inteligência, criatividade e são ótimos em resolver os problemas. Eles sempre conseguem tornar as coisas realidade por sua imaginação e perspectiva intuitivas.

Estas pessoas são atenciosas, prestativas, compreensivas e muito honestas. Por outro lado, podem também ser sem escrúpulos, rebeldes e lascivas.

Animal complementar: Salmão

Cor: Prata

O lobo – 19 de fevereiro a 20 de março

Entre suas principais características estão sua paixão e emoção. As pessoas nascidas sob este animal têm uma grande intuição e podem ver muito mais do que outras. É também o mais independente de todo o zodíaco nativo americano.

Apesar de ser um espírito muito inteligente, tolerante e muito compassivo, ele é bastante solitário. Também pode ser alguém negativo, obsessivo e vingativo.

Animal complementar: Urso

Cor: Azul

O falcão – 21 de março a 19 de abril

O falcão tem uma mente muito engenhosa e um instinto natural para ser um líder. Eles não perdem seu tempo e estão sempre focados em seus objetivos que levam com entusiasmo. A sua intuição permite que você tome boas decisões em geral. Dentro de suas coisas negativas está a intolerância, sensibilidade excessiva e impaciência.

Animal complementar: Corvo

Cor: Amarela

O castor – 20 de abril a 20 de maio

Este animal gosta de ter controle e tem uma facilidade inata para se adaptar a qualquer situação. No seu lado profissional, ele é eficiente e calmo, por isso seus resultados são quase sempre positivos. Se você nestas datas, você é fiel, concreto e muito inteligente.

Este animal sempre encontre o caminho certo para lidar com as coisas e as transforma a seu favor. Dentro das características negativas deste signo está sua arrogância, exigência e ser muito possessivo.

Animal complementar: Serpente

Cor: Azul

O cervo – 21 de maio a 20 de junho

Este signo dentro do zodíaco representa a criatividade. Essa pessoa tem um ótimo senso de humor, é muito engenhosa e inspiradora. Sempre se destaca por ser a alma da festa e a arte de se comunicar muito bem.

Eles também estão muito preocupados e exigentes com a sua aparência pessoal. Gosta de estar entre amigos, embora possa se tornar um pouco egocêntrico e narcisista. Entre suas coisas negativas estão a irresponsabilidade, impaciência e a indecisão.

Animal complementar: Coruja

Cor: Verde

O pica-pau – 21 de junho a 21 de julho

Essas pessoas são bastante afetivas e estão sempre dispostas a ouvir os outros. Os nascidos neste mês são muito empáticos e compreensivos. Eles geralmente se cercam de amigos e pessoas leais; assim eles se sentem protegidos. São atentos e pessoas dedicadas, carinhosas e muito românticas. No entanto, podem ser muito ciumentos, possessivos e ressentidos.

Animal complementar: Urso

Cor: Rosa

O salmão – 22 de julho a 21 de agosto

São pessoas muito focadas, intuitivas e cheias de energia. O salmão está confiante e sabe muito bem como motivar os outros. Os nascidos neste mês são pessoas bastante espontâneas e ardentes, bem como muito seguros de si mesmos. Em seus aspectos negativos, habita a intolerância e exagero.

Animal complementar: Lontra

Cor: vermelho

O urso – 22 de agosto a 21 de setembro

Eles são pessoas muito pragmáticas, algo que define sua personalidade. Os amigos do urso o acham especial e importante, pois sabem que ele alguém forte que sabe lidar com qualquer situação.

Eles fazem as coisas devagar, mas com a certeza de que tudo correrá perfeitamente. Também ama os detalhes, as rotinas e são muito úteis para os outros. A coisa mais negativa sobre esse animal é que ele pode ser muito cético, preguiçoso e obstinado.

Animal complementar: Lobo

Cor: Violeta

O Corvo – 22 de setembro a 22 de outubro

O corvo é muito charmoso, entusiasta e alguém de grande carisma. Aqueles nascidos entre esses meses, geralmente têm um dom especial para manter a harmonia e o equilíbrio em torno deles.

Ele também é bastante intuitivo em seus relacionamentos, onde sempre foge dos conflitos. O negativo desse sinal é que ele pode se tornar muito exigente, inconsistente e vingativo.

Animal complementar: Falcão

Cor: Marrom

A serpente- 23 de outubro a 22 de novembro

As pessoas nascidas nos meses da serpente estão muito ligadas ao espiritual e os outros podem achá-los misteriosos e até um pouco assustadores. Este signo está sempre mudando, como répteis quando mudam de pele.

Muitos xamãs nascem sob este animal e na cultura em que vivemos, muitos deles se destacam na medicina. Seu lado negativo é que eles podem se tornar muito ressentidos, violentos e negativos.

Animal complementar: Castor

Cor: Laranja

A coruja – 23 de novembro a 21 de dezembro

Para este signo, mudanças e adaptação não são um problema. Eles são fáceis de lidar, carinhosos e amigos de todo o mundo; em geral, eles são os mais flexíveis dentro do zodíaco nativo americano.

A coruja é apaixonada por aventuras e novas experiências, embora muitas vezes sua franqueza possa ferir pessoas muito sensíveis. Seu ponto negativo é que são muito to combativos, ressentidos e indulgentes.

Animal complementar: Veado

Cor: preto

O Ganso – 22 de dezembro a 19 de janeiro

Entre as características deste signo estão sua perseverança e tenacidade. Se você nasceu nesses meses, sabe que seus amigos pedem a sua opinião e conselhos para tudo.

Gansos são caracterizados por sua ambição e atingem seus objetivos de forma bastante concisa. Sua motivação vem do interior do seu ser e não porque ele se sente pressionado.

Estas pessoas se destacam por serem muito sociáveis, apaixonadas e carinhosas. No entanto, podem cair em comportamentos obsessivos ou vícios.

Animal complementar: Pica-pau

Cor: Branca