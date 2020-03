As energias que acompanham cada signo do zodíaco no início de abril

Abril está prestes a chegar e cada signo do zodíaco começam o mês com um tipo de energia diferente. Confira a sua:

Áries

A energia de proteção o ajudará a conquistar e vencer os obstáculos e desafios pessoais que surgirem. Alguém com muita confiança pode ajudar você com um problema que tira o seu sono. Não julgue para que não façam o mesmo com você.

Touro

A energia da decisão não deixa ninguém tomar decisões pessoais por você. Não é ruim pensar em você primeiro e depois no resto do mundo se isso acontece de forma equilibrada. Um novo relacionamento pode começar ou dar um novo passo.

Gêmeos

As energias de mudança podem trazer necessidades inesperadas que exigem decisões firmes. Acalme-se e deixe de lado as ansiedades, ouvindo sempre o outro também. Não exija dos outros o que você não é capaz de dar.

Câncer

A energia da indecisão pede cuidado com as decisões. Você deve se concentrar em seus assuntos pessoais e saber o que pode revelar aos outros. Cuidado para não falar de mais.

Leão

As energias de mudanças pedem preparo e paciência. Encontros com alguém do passado ou oportunidades para repetir erros podem aparecer. Não deixe que outras pessoas o manipulem ou controlem para obter o que desejam.

Virgem

A energia de fé e a esperança deve ser levada em conta diante dos problemas. Cuide do estresse e se lembre de que as pessoas ao seu lado precisam de mais compreensão. Tudo que estagnado começam a fluir se você mudar alguns comportamentos de controle.

Libra

Energias de prosperidade ajudam a ter calma e não se apressar nas decisões da sua vida pessoal. Tenha certeza de que deve aceitar e saber que pode alcançar tudo o que se propõe a fazer na vida.

Escorpião

A energia de organização prática ou complexa chega e você deve ter cuidado com as decisões que toma. Um segredo será revelado. O sorriso é a melhor arma que você tem para alcançar seus planos e projetos.

Sagitário

A energia da evolução chega com prosperidade e potencial para que tudo flua. É a hora ceta para se levantar e seguir em frente sem parar. Ciclos que fecham e outros se abrem. O amor virá.

Capricórnio

A energia tende a vir acompanhada de paz e harmonia nas próximas semanas. Você deve mudar ou se acalmar. Não tome decisões sem analisar e medite antes de agir. Você vai pode enfrentar pessoas que não são boas, mas estará protegido.

Aquário

As energias da prosperidade e da cura devem ser mentalizadas para ter ainda mais potencia e você deve descansar. Cuidado com o que diz, as palavras podem doer mais do que um soco. Novos projetos que lhe trarão bons lucros.

Peixes

Cuidado com a energia de ansiedade que podem tomar conta e decida tudo com calma. Em momentos dolorosos apoie e incentive quem precisa. Você precisa cuidar mais da saúde.