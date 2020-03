Editora libera 10 e-books gratuitos para ler durante a quarentena

View this post on Instagram

Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. . . . Em tempos de retrocesso em todos os setores da sociedade, Monteiro Lobato caiu em domínio público e ganha edições lindíssimas nas melhores editoras. 😲 . . E essas edições, sai uma forma de manter viva a linguagem escravocrata e racista dos tempos de Lobato, um racista assumido e apoiador da KKK. Como uma mulher negra, não acho que a riqueza do seu universo fantástico seja justificativa para a reprodução de uma obra marcada pelo racismo. Mas é a aquela coisa: o mercado editorial é dominado por pessoas brancas. E essas pessoas brancas até se dizem não racistas, mas estão muito longe de adorarem posturas antirracista. 😠 . . Dessa forma, Reinações de Narizinho segue como umas das maiores apostas editorias da Companhia das Letrinhas, recheando a infância das crianças brasileiras do século XXI de expressões e atitudes racistas do século passado. É ou não é uma forma sutil de manter o estado das coisas, isto é, de manter viva a cultura da discriminação racial, da hierarquização das pessoa de acordo com a sua cor de pele? . . Esse é o tipo de livro que eu recomendo que vocês passem longe. Professores, se alguém tiver acesso a um livro desses de graça (porque não acho que valha a pena contribuir financeiramente por um projeto como este) acho que vale a pena a leitura crítica para fins de estudo mesmo, não pra atividades com crianças. . . No stories de hoje posto alguns trechos do livro.