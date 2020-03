Dá para se exercitar dentro de casa? Dá, sim, senhor

Você tem a impressão que a energia das crianças quintuplicou desde que a quarentena do coronavírus teve início? Ufa! Quanta energia, não? Isso tem explicação. É que movimentar o corpo faz parte do dia a dia das crianças – é por meio dele que elas exploram o mundo desde quando são bebês. Então, lembre-se que seu filho tem uma necessidade natural de se exercitar. E dá para fazer atividade física dentro de casa, no isolamento? Dá sim.

Nós conversamos com o educador físico Rafael Martins para elaborar uma listinha de atividades que podem ser realizadas até dentro de apartamentos bem pequenos e vão garantir o movimento que as crianças tanto precisam. “Mas brincar junto é fundamental nesse momento”, afirma Martins, que é coordenador-geral da Escola Bakhita, em São Paulo, referindo à importância dos pais também participarem. Confira algumas sugestões para cada faixa etária:

De 0 até 3 anos

Circuitos de obstáculos: A ideia é criar um percurso que demande a utilização de movimentos diversos, por meio de objetos e móveis existentes na casa, como cadeira, mesa, caixas etc. Linhas, fitas e giz também podem compor esse percurso.

Manipulação de objetos: A criança deve criar movimentos diferentes com objetos que já conhece, como bola, bambolê e corda, entre outros. Tente também objetos inusitados, como uma rolha, uma pena ou um travesseiro, para estimular novos movimentos.

De 4 até 8 anos

Desafios motores: Crie circuitos com a ajuda das crianças usando, por exemplo, caixas de sapato para que as crianças saltem sobre elas; fitas ou cintos que definam o tamanho da "pista de corrida"; cadeiras que exijam passar agachado por debaixo delas. As crianças adoram cronometrar o tempo e tentar superá-lo a cada nova tentativa.

Brincadeiras de roda: Promova dinâmicas que envolvam as crianças em contextos lúdicos e com regras simples. Por exemplo: corre cotia, mímica e passa-anel.

