7 dicas para manter a saúde mental – sua e da sua família

Medo, insegurança, apreensão. Você sentiu algo parecido com isso nos últimos dias? Esse sentimentos podem ser comuns durante o período de isolamento social. Afinal, é uma situação inusitada – e ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Mas justamente por isso é importante tomar cuidado com a sua saúde mental, para que você possa viver estes dias em casa com as crianças da melhor maneira possível. Evite ler notícias demais sobre o coronavírus, procure dormir bem e seguir uma alimentação saudável são algumas das dicas que os especialistas dão para este momento de pandemia. Confira abaixo essas e outras ações que podem ajudar mães e pais a manter o equilíbrio emocional pelo tempo que a quarentena durar.

1 – Se você está trabalhando de casa, defina um ambiente para o home office e outro para as brincadeiras e estudos com as crianças. E organize os horários em que as crianças irão fazer as tarefas escolares.

2 – Não leia demais. Evite olhar as notícias a cada segundo e tome cuidado com as fake news. Acompanhe as recomendações do Ministério da Saúde e do governo de sua cidade.

3 – Obedeça as recomendações. Fique em casa se puder, saia somente quando for necessário, faça a higienização apropriada das mãos e dos ambientes. Se alguém em sua casa tiver os sintomas, é preciso isolar a pessoa e procurar orientações da unidade de saúde ou de um médico de confiança.

4 – Cuide do sono e da alimentação. Procure manter a qualidade do sono e não descuide da alimentação da família toda. Dormir e comer bem fortalecem o sistema imunológico, equipando o organismo para enfrentar possíveis doenças.

5 – Converse com os amigos. O isolamento social é apenas físico. Você e as crianças podem (e devem) falar com os amigos e familiares por telefone e outras formas virtuais.

6 – Faça uso do tempo livre. A falta de cuidado próprio pode afetar a saúde mental na quarentena, por isso, se possível, reserve alguns momentos do dia para fazer o que gosta – ler um livro, assistir a um filme, testar uma receita nova.

7 – Não se cobre demais. Lembre que a pandemia é algo em escala global, que não podemos controlar. O que você pode fazer é se prevenir, seguindo as recomendações sempre. Se as crianças perguntam algo que não saiba, explique o que souber e tente tranquilizá-los dizendo que vocês já estão fazendo a sua parte ficando em casa.

