Battle royale: competição 'Mestre do Solo' do Free Fire acontece neste fim de semana

Pro players da 1ª Etapa da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) enfrentarão influenciadores na disputa Mestre do Solo, que acontecerá neste fim de semana, dias 28 e 29 de março.

A competição começa a partir das 13h, com transmissão pelo YouTube e pela BOOYAH!, plataforma de streaming oficial da Garena.

Como o nome indica, a competição seguirá em modo solo, então é cada combatente por si. Serão ao todo cinco quedas em cada dia de competição para definir o melhor da rodada.

Entre os nomes confirmados do Mestre do Solo estão: Nobru, Level Up, Sharin, Kroonos, El Gato, Pfonn, Pai da Facção e muitos outros.

Com informações da Garena

