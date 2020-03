4 máscaras faciais feitas com ingredientes da dispensa

Na quarentena, muitas pessoas pensam em cuidar da aparência, e as máscaras faciais são uma ótima opção para restaurar o brilho e a saúde da pele. Em casa, você pode preparar estas receitas fáceis. E o melhor: por serem naturais, elas apresentam menos riscos de reações adversas.

Para diminuir os poros

Ingredientes

3 colheres (sopa) de farinha

Água

Modo de preparo e uso

Misture os ingredientes até obter uma pasta homogênea. Aplique a máscara no rosto e deixe agir por 15 minutos. Remova com água fria.

Para hidratar a pele

Ingredientes

2 bananas

Modo de preparo e uso

Esmague as bananas até obter uma pasta lisa e homogênea. Aplique a máscara no rosto e deixe agir por 15 minutos. Remova com água fria.

Para iluminar o rosto

Ingredientes

1 colher (sopa) de iogurte

1 punhado de arroz cozido

2 gotas de óleo de amêndoa

Modo de preparo e uso

Moa o arroz e adicione os demais ingredientes. Misture até obter uma pasta homogênea. Aplique a máscara no rosto e deixe agir por 25 minutos. Remova com água fria.

Para lidar com a pele seca

Ingredientes

1 saquinho de chá-verde

2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo e uso

Misture os ingredientes até obter uma pasta homogênea. Aplique a máscara no rosto e deixe agir por 20 minutos. Remova com água morna.

Fonte: Nueva Mujer