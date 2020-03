Versão beta do WhatsApp para Android revela novo recurso para os usuários

Uma recente versão beta do aplicativo de mensagens WhatsApp, para o sistema Android, revelou um novo recurso para os usuários da plataforma.

Atualmente, o app desenvolve um recurso vai permitir pesquisar mensagens de texto recebidas (para confirmar a veracidade das informações).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, um novo botão 'pesquisar' será adicionado junto ao recurso ‘mensagens encaminhadas com frequência’ (já disponível no app).

Depois de tocar no ícone, o aplicativo perguntará se o usuário deseja pesquisar a mensagem no Google, de forma automática, para que possa ver se ela contém informações falsas.

Ainda sem data de lançamento, o recurso ainda está em desenvolvimento e estará disponível em breve, também para iOS. Confira captura de tela:

WhatsApp beta for iOS 2.20.40.26: the Search message on the web is enabled for frequently forwarded text messages! pic.twitter.com/w9ixuuDNQz — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 26, 2020

