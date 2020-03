Tinturas para morenas de cabelos compridos: os efeitos que realçam sua beleza

Atenção, morenas com cabelos compridos: há algumas tinturas que ajudam a destacar a sua beleza. Então, se você quer dar vida aos seus cabelos com flashes de luz ou se atreve a usar cores brilhantes, confira esta lista com as melhores tinturas.

Baby lights

Este efeito é ideal para transformar sutilmente a aparência do cabelo. Nos cabelos longos, permite dar mais movimento e dimensão para criar a aparência de uma juba saudável.

Reprodução/Pinterest

Contorno

Esse efeito de cor consiste em iluminar os fios mais próximos do rosto. É melhor fazê-lo em cabelos longos para criar um efeito de gradiente com uma aparência mais harmoniosa.

Reprodução/Pinterest

Balaiagem

A balaiagem cria um gradiente: dos fios escuros aos claros. É melhor fazê-la em cabelos compridos, pois assim você pode notar com mais clareza que a cor muda gradual e sutilmente.

Reprodução/Pinterest

Gradiente de cor fantasia

Se o seu cabelo for longo, você poderá fazer efeitos de gradiente para aplicar uma cor divertida, como rosa, roxo ou vermelho escuro. O melhor é que você não precisará retocá-lo com frequência, pois pode deixar a raiz de sua cor natural.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer