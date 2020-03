Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 29 de março

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Fim de semana para se reinventar. Nesta sexta-feira, um novo projeto pode surgir e as energias positivas estarão do seu lado, então tente aproveitá-las para mostrar seu desempenho.

Não dê ouvidos a fofocas e comentários ruins; seu signo se destaca e isso faz com que você possa atrair inveja. Cuidado com a alimentação e evite consumir o que pode fazer mal.

Evite ter contato com amores do passado para não ter problemas. Você recebe um presente inesperado. Aprenda algo novo, se arriscando em uma atividade artística como tocar um instrumento.

Os comprometidos devem tentar não discutir mais e ter mais paciência com o parceiro. Você terá sorte com os números 05 e 44.

Touro

Você ficará um pouco estressado devido a problemas de trabalho e pode haver reuniões de última hora para avaliar seu desempenho. Lembre-se de que você deve sempre fazer o seu melhor e mostrar que faz a diferença; não se preocupe, pois tudo vai dar certo.

Você pode receber um convite da sua família. Algo em casa precisará ser consertado ou você decora um ambiente. Seus números são 08 e 76; tente combiná-los com a sua data de nascimento para atrair mais sorte.

Não tema tomar atitudes ou estudar técnicas para melhorar sua qualidade de vida; aproveite, pois nunca é demais estar melhor preparado para os desafios que surgem.

No amor, você continuará com seu parceiro, apenas tente não negligenciar o outro, levando em conta que o amor é alimentado com detalhes.

Gêmeos

Fim de semana de prestar mais atenção à sua vida pessoal. Lembre-se de que você está no momento ideal para se renovar física e mentalmente. Comece a ter hábitos mais saudáveis e cuidar de aspectos emocionais para dar um salto positivo.

Um amor do passado pode voltar ocasionalmente para a sua vida; tente não discutir e feche esse círculo.

A sociedade com um amigo pode ir muito bem. Geminianos solteiros podem conhecer pessoas compatíveis com o signo de Áries, Touro ou Leão. Seus números da sorte são 02 e 30. Tente não emprestar dinheiro para que sua sorte não seja roubada.

Câncer

Fim de semana de ter muita sorte em tudo relacionado ao amor ou novos pretendentes, principalmente com os signos de Peixes, Gêmeos ou Virgem. Sexta-feira será um dia agitado e que pede organização.

Tenha cuidado com seu dinheiro e melhore sua organização de compras para não gastar em coisas que não precisa, lembre-se de que é hora de evitar gastos excessivos.

Você arruma seu armário e tira tudo o que não usa mais; guardar as roupas para doar a quem mais precisa o ajuda a atrair energias de abundância.

Não negligencie suas obrigações no trabalho. Você terá sorte com seus números 22 e 71. Você receberá um convite em breve.

Leão

Você é um trabalhador esforçado e por isso acumula pressões, então organize melhor seu tempo para que tudo flua mais facilmente. É hora de colocar todos os seus assuntos financeiros em ordem; pagar dívidas e começar a montar um plano de poupança.

No sábado, pode surgir algo muito importante para a sua vida profissional. Dê mais atenção a um amigo que faz aniversario em breve. Você ganhará um livro.

Cuide melhor do seu intestino para evitar problemas com uma dieta mais saudável. Tente ficar em paz com seu parceiro e deixe para trás todos os problemas; a paixão voltará a reinar.

Sua maior compatibilidade neste fim de semana será com Peixes e Câncer. Você terá uma pausa de sorte no domingo com os números 27 e 33.

Virgem

Durante este fim de semana, você estará de bom humor e decide escolher a felicidade; deixe de lado todas as situações que não pode controlar.

São dias para se reinventar, então mude sua aparência e invista em formas de se sentir renovado. Sexta-feira agitada ou de reuniões no trabalho.

Você paga multas ou dívidas para se acalmar financeiramente. Um amor pode pedir para voltar, mas você deve analisar bem a situação e tirar um tempo para pensar.

A ideia para um novo negócio pode surgir e ser muita positiva. Sua sorte virá com os números 11 e 29; combine-os com a sua data de nascimento.

Libra

Você terá três dias vida familiar intensa e estará com seus entes queridos; portanto, tente evitar conflitos a todo custo.

Pode ser o momento de se atualizar profissionalmente com um curso; fique atento a oportunidades.

Você lembra muito um amor que não está mais ao seu lado; tente se conectar com essa pessoa e diga a ela que sente falta dela.

Lembre-se de que é sempre melhor estar preparado para qualquer evento imprevisto, seja na saúde ou com seus bens materiais.

Você é muito bom em ajudar outras pessoas e deve explorar ainda mais essas qualidades. Domingo para organizar e renovar as energias da casa. Seus números são 05 e 21, tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Escorpião

Você coloca tudo em ordem durante este fim de semana; sua vida pessoal em todos os sentidos e vida amorosa. Às vezes, dói deixar um relacionamento, mas quando o amor acaba, é melhor começar novamente em um melhor lugar.

Análise bem o que o oferecem para mudar a sua vida profissional. Uma nova ideia de negócio pode surgir.

Você será convidado para casamento ou batizado. Você compra roupas ou muda sua aparência. Momento delicado para cirurgias ou tratamentos estéticos invasivos que podem esperar. Aproveite o domingo para fazer melhorias em sua casa. Você terá sorte com os números 14 e 50.

Sagitário

Fim de semana para se encher de pensamentos positivos; lembre-se de que a mente é muito poderosa e você precisa atrair coisas boas para sua vida.

Seu signo é empreendedor e está em uma boa fase para progredir; portanto, planeje bem suas ideias e coloque a mão na massa.

Fim de semana repleto de bons momentos e conexão intensa com o parceiro. Os solteiros continuarão buscando o amor verdadeiro.

Boas notícias chegam a você relacionadas ao fechamento de um contrato muito importante. Você conserta algo em sua casa. Tente descansar neste domingo e passar um tempo com sua família. Seus números são 03 e 79. Faça muito exercício e beba água para melhorar a saúde e se purificar.

Capricórnio

Você conhecerá pessoas muito importantes para realizar um negócio. Em seu trabalho, eles oferecem uma nova posição e você deve se proteger da inveja.

Você organiza sua casa e separa doações; isso o ajudará a renovar a boa energia. Seus números são 11 e 36, tente combiná-los com sua data de nascimento para atrair abundância.

Alguém está procurando por você para pedir conselhos amorosos. No domingo, entre em contato com as pessoas que ama para aproximar os laços.

Aquário

Fim de semana para analisar seus objetivos de vida e parar de se arrepender das coisas que poderia ter feito e não conseguiu. Nesta nova etapa de sua vida, busque se esforçar ao máximo para que seus projetos avancem e tenham sucesso.

Tente deixar os rancores de lado e limpe sua alma; se você tiver que pedir desculpas, faça-o com o coração para curar sua alma de más energias.

Pense positivo e medite para recuperar sua calma emocional. Tenha cuidado com as fofocas entre amigos; lembre-se de não falar tudo e seja discreto.

Neste domingo, você terá uma renovação de energia; tomar um pouco de sol ajudará ainda mais. Seus números da sorte são 05 e 81. Tente usar cores claras.

Peixes

Nesta sexta-feira, existem mudanças importantes em seu trabalho; tente conversar com seus superiores para que eles lhe ofereçam uma posição melhor e com mais autoridade.

Lembre-se de ter um pouco de tempo para si mesmo e conviver com seu parceiro para que o amor não esfrie.

Você recebe dinheiro extra por uma dívida passada e deve economizar para os imprevistos. Neste sábado, você sorte com os números 07 e 23.

Tenha atenção com dores estomacais ou intestinais; lembre-se de seguir uma boa alimentação e levar uma vida saudável.

Lembre-se de que é bom continuar se preparando para ser um melhor profissional. Neste fim de semana você ficará mais intuitivo, então reflita sobre o que você precisa realmente em sua vida, ouça as respostas do universo e pense positivo para alcançar.