Decoração: as principais tendências de tapetes, segundo especialistas

Se você é fã de design, sabe que o segredo está nos detalhes. Uma casa espaçosa ou aconchegante, por exemplo, pode se beneficiar de um belo tapete. Por isso, se você está em busca do seu, saiba que a Elle Decor conversou com alguns especialistas para saber quais são as tendências de tapetes para este ano.

Tear

"Os teares são um tipo de tapete tão subestimado. Geralmente composto de lã ou uma mistura de lã, eles são ideais para famílias porque podem suportar praticamente qualquer coisa. Eles vêm em uma grande variedade de cores e padrões, para que possam adicionar um grande dose de estilo para qualquer espaço. Costumo usá-los em salas e quartos familiares informais, onde os clientes querem algo macio sob os pés ". – Paloma Contreras de Paloma Contreras Design de Interiores

ESTILOS MARROQUINOS

"Eu ainda amo os tapetes de tecido da Mauritânia que você encontra no Marrocos. Eles são casuais, elegantes e não são muito preciosos. Além disso, compro muitos cobertores Ralli super pesados que funcionam como tapetes remendados". – John Robshaw

.

CAMADAS TONAIS

"O carpete de parede a parede pode correr o risco de parecer datado, mas em 2020 prevejo designers sobrepor tapetes em cima do tapete para adicionar interesse e calor. O comprometimento com uma paleta de cores tom sobre tom evitará que os espaços também apareçam ocupado e permitir que os outros móveis brilhem". – Marie Flanigan da Marie Flanigan Interiors

.

FIBRAS NATURAIS

"As fibras naturais como o sisal continuam a ser uma tendência nos tapetes, e agora estamos vendo variações dessa tendência, como o sisal tecido com juta ou lã. Além disso, estamos vendo muitos clientes optando por tapetes de interior e exterior, que viram uma melhoria drástica na qualidade dos últimos tempos. Agora, os tapetes para ambientes externos são tão suaves e versáteis quanto as opções internas ". – Andrea Goldman

.

TONS NEUTROS

"Os últimos anos nos deram cores e padrões ousados em tapetes e carpetes, mas veremos mais cores neutras em tons de terra com desenhos monocromáticos em padrões e texturas". – Briana Nix de Decorista

.