5 penteados que valorizam o rosto das mulheres que usam óculos

Durante esta mudança de estação, existem vários penteados que ajudam a transformar o visual. É por isso que, a seguir, você confere cinco ideias de penteados para quem usa óculos. E o melhor: você pode fazê-los em menos de 10 minutos.

Coque despenteado

Faça um rabo de cavalo e, com o restante do cabelo, crie um coque. Deixe dois fios ao redor do seu rosto para um look descontraído.

Reprodução/Pinterest

Cabelos separados ao meio

Faça uma linha no centro da cabeça e crie um coque baixo ou um rabo de cavalo para ter um penteado casual.

Reprodução/Pinterest

Torcido

Basta criar um rabo de cavalo e, em seguida, uma trança francesa. Se você tiver franja, deixe-a de fora do penteado.

Reprodução/Pinterest

Coque alto

Pegue o cabelo e penteie-o para trás, deixando de fora os fios perto do rosto. Faça um coque com o cabelo restante e penteie os fios soltos para o lado.

Reprodução/Pinterest

Meio rabo de cavalo

Pegue apenas o cabelo da parte superior da cabeça e amarre-o no topo. Deixe o resto do cabelo solto. Você pode criar ondas nas extremidades para um visual romântico.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer