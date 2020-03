World War Z está disponível gratuitamente na Epic Games Store

O título World War Z, desenvolvido por Saber Interactive, está disponível gratuitamente na Epic Games Store por tempo limitado.

A informação foi revelada pela empresa no blog oficial. Como divulgado, jogadores podem aproveitar o título grátis até o dia 2 de abril.

“World War Z é um jogo eletrizante de tiro em terceira pessoa com modo cooperativo para quatro jogadores. Ele conta com multidões enormes de zumbis que atacam sem piedade as suas presas”, revela a descrição do game.

“Com uma jogabilidade de ritmo acelerado e inspirada no popular filme homônimo da Paramount Pictures, World War Z explora novas narrativas e personagens de todo o mundo em missões tensas, cheias de adrenalina e horrivelmente frenéticas, feitas especialmente para computadores modernos”.

Com informações da Epic Games Store

