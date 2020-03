WhatsApp terá novo recurso para combater contatos indesejados no app de mensagens

O aplicativo WhatsApp terá um novo recurso para combater contatos indesejados na plataforma de mensagens.

Como já revelado anteriormente, o app iniciou o desenvolvimento do novo recurso "modo de férias” para os usuários.

A novidade vai permitir interromper o desarquivamento de bate-papos silenciados/arquivados quando novas mensagens são compartilhadas.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, quando disponível, a função será liberada para os sistema Android e iOS.

No entanto, o recurso ainda não tem previsão de lançamento. Ainda segundo o site, a novidade também não estaria na lista de prioridades da plataforma neste momento.

WhatsApp was developing the "vacation mode" feature, that allowed to stop unarchiving archived muted chats when new messages arrived.

Unfortunately WhatsApp has abandoned the development of the vacation mode for unknown reasons.

Would you like to see the development back?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020