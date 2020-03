Os signos que podem explodir, mas não deveriam

Durante o final de março, alguns signos do zodíaco estão mais sobrecarregados e podem acabar explodindo, o que provavelmente não será positivo em nenhum aspecto.

Confira quais signos correm este risco:

Gêmeos

No fim do mês, as energias podem ficar densas contribuindo para que você exploda diante de um problema ou discussão. Este é o momento de dominar os impulsos internamente e pensar em ações que são convenientes. Pode parecer difícil, mas se você aprender a se controlar e transmitir sabedoria e carisma, as possibilidades de sucesso aumentam consideravelmente.

Leão

Esta etapa sensível pode fazê-lo se sentir vulnerável, trazendo revolta e sentimentos deprimentes que podem ser expressados sem controle. Este é o momento usar a lógica para resolver os conflitos, sentindo as emoções, mas sem perder as rédeas.

Virgem

Organizar e pensar em tudo pode levá-lo ao limite. Por isso, este fim de mês é uma fase de muita precaução e de tentar ao máximo manter o equilíbrio para não perder algo importante. A estabilidade o ajudará a aumentar a força interna e calma que trará resoluções.