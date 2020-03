DC Universe Online recebe ’Aves de Rapina’ gratuitamente no mês de abril

O jogo free to play DC Universe Online recebe 'Aves de Rapina' no mês de abril. A novidade para os jogadores chega no dia 16.

Como revelado pela Sony, as versões de evento do episódio completo será estarão disponíveis gratuitamente para todos os jogadores de nível 15+ por tempo limitado.

Reprodução

Durante o episódio, independente de você ter escolhido ser um Herói ou Vilão, você encontrará Black Canary, Harley Quinn, The Huntress, e Poison Ivy conforme ajuda Oracle.

“Assim como estão descobrindo como confiar umas nas outras e trabalharem juntas como equipe, você também irá, o que significa que vai trabalhar junto e contra estas poderosas personagens no caminho”, revelou.

Com informações da Sony

