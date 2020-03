Confira 15 looks plus size incríveis que vão te inspirar

Nem sempre é fácil encontrar looks plus size que sejam realmente interessantes. Há poucas marcas que investem em tamanhos maiores e isso pode ser uma dificuldade para quem quer começar a criar seu próprio estilo.

No entanto, não desanime. Felizmente, cada vez mais a moda tenta ser inclusiva e para criar seu próprio estilo uma dica é buscar por inspirações. Por isso, decidimos selecionar alguns looks incríveis para as nossas leitoras.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

.

15

.