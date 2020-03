4 dicas para retocar as raízes do cabelo sem sair de casa

Ver as raízes do cabelo voltarem à sua cor original pode ser um pesadelo para as mulheres que amam os seus cabelos tingidos. E, com a pandemia do coronavírus (covid-19), é difícil ir ao cabeleireiro.

A seguir, você confere quatro dicas para retocar as raízes em casa, listadas pelo colorista Carlos Godoy no portal da L’Oréal.

Avalie

Antes de tudo, use roupas velhas e uma toalha em volta do pescoço. Depois disso, é hora de avaliar. Experimente a mistura em uma mecha na área da nuca, onde não será visível. Deixe a tintura agir e verifique se ela não gera uma reação alérgica e se o tom é o desejado.

Proteja a pele

Aplique vaselina ao redor de toda a linha do cabelo. Isso impedirá que a mistura manche ou irrite a pele. Também é importante que você coloque luvas e tenha uma tigela e um pente — ferramentas que permitam uma distribuição controlada e uniforme do corante.

Divida

O cabelo deve ser dividido em quatro partes. Você deve começar pela área frontal da cabeça, que, de acordo com o colorista, é onde as raízes são mais visíveis e o corante leva mais tempo para agarrar.

Retoque a raiz corretamente

No portal, eles explicam que, quando o cabelo da raiz é virgem, o corante leva mais tempo para fazer efeito. Portanto, o procedimento nesta área será diferente do restante do cabelo.

O produto deve ser aplicado primeiro na raiz, e é preciso esperar que ele atue por 35 minutos. Após esse período, o restante dos cabelos receberá a coloração por não mais que 10 minutos.

Fonte: Nueva Mujer