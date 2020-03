Game The Room VR: A Dark Matter chega nesta quinta-feira para PS VR

O game The Room VR: A Dark Matter, desenvolvido por Fireproof Studios, chega nesta quinta-feira (26) para PS VR.

A novidade foi revelada pela Sony. Em comunicado, a empresa divulgou detalhes do novo título para os jogadores.

“O British Institute of Archaeology, Londres, 1908: O desaparecimento de um famoso egiptologista inicia uma investigação policial do desconhecido”, revela a descrição do game.

“Explore locais misteriosos, examine objetos fantásticos, e entre em lugares de outro mundo, que borram a linha entre o real e a ilusão em The Room VR: A Dark Matter”.

Mais novidade

Outro game que também chega nesta quinta-feira, o jogo Mekorama será liberado na versão digital para PlayStation 4 e PS Vita.

“Guie um adorável robô até a segurança depois que ele aterrisa em um estranho planeta cúbico. Explore cada fase, gire tudo em 3D para ver todos os ângulos, busque uma saída”.

“Use elevadores e plataformas de escorregar para se locomover enquanto evita o perigo. Mais de 100 fases variadas sempre com novas surpresas. Tente criar suas próprias fases com o editor de fases”.

Com informações da Sony

