O título Paladins está disponível gratuitamente na Epic Games Store. A informação foi revelada nesta semana pela empresa no blog oficial.

Como divulgado, por um tempo limitado, jogadores também podem pegar o Epic Free Bundle do conteúdo de Paladins na Epic Games Store.

Descontos especiais

"Por um tempo limitado, estamos também oferecendo descontos em diversos de nossos complementos", informou.

Paladins é sempre gratuito, mas com o Pacote dos Campeões (33% de desconto por tempo limitado) e o Passe de Temporada (25% por tempo limitado) você pode obter conteúdo limitado extra – ou, com a Deluxe Digital Edition (25% de desconto por tempo limitado), você pode conseguir ambos os complementos por um valor reduzido.

Outra novidade, criadores de conteúdo poderão usar o Programa Apoie-um-Criador da Epic para receber uma parte do que seus apoiadores gastam no conteúdo dentro do jogo.

Como funciona o jogo

“Junte-se a 4 outros jogadores, selecione um campeão entre mais de 40 opções, e se enfrentem em 3 empolgantes modos de jogo com outra equipe de 5”, revela a descrição do game.

“Empunhe armas e magia como um dos Campeões do Reino, personalize seu conjunto principal de habilidades e o seu carregamento de armas para jogar do jeito que você quiser jogar”.

Com informações da Epic Games Store

