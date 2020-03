Os signos que podem ver o passado voltar em abril

Em abril, alguns signos do zodíaco tendem a ver alguns assuntos do passado voltar em suas mentes ou na vida real.

Confira quais são:

Escorpião

Apesar de ser um período de mudanças na vida dos escorpianos, é provável que pessoas do passado voltem a procurar ou apareçam ocasionalmente. A chance é maior para aqueles ex-amores que terminaram sem tantos dramas ou foram muito importantes no crescimento um do outro e acabaram se distanciando fisicamente.

Leão

Os leoninos que estão em um relacionamento e tiveram problemas envolvendo terceiras pessoas podem ter mágoas ou desentendimentos voltando à tona. É preciso começar a fortalecer a comunicação desde já e compreender os sentimentos mais profundos sobre esta situação, pedindo conselhos se necessário e usando a calma para lidar com isso.

Aquário

A ansiedade pode chegar quando as lembranças de um relacionamento do passado se fazem presentes. Mesmo sem a retomada de contato por ambas as partes, é possível que o aquariano se sinta confuso e se lembre de antigas feridas. É importante começar a se curar, deixando principalmente de se sentir culpado. Para os que convivem com novos parceiros amorosos, é preciso ter cautela para não afetar o outro com isso.