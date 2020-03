Os signos que mais se importam que os parceiros também sejam seus melhores amigos

No amor, alguns signos buscam viver grandes romances, mas também consideram muito importantes a parceria e amizade construídas no relacionamento.

Confira os signos que buscam parceiros que também sejam seus melhores amigos:

Gêmeos

A comunicação e diversão são a base de todos os relacionamentos do geminiano. Por isso, ele procura pessoas que possam amá-lo e acompanhá-lo em suas aventuras ou formas de passar o tempo. Muitas vezes, acabam focando mais na relação de parceria que na paixão em si.

Leão

O leonino busca construir vínculos de apoio e é capaz de defender quem ama seja qual for a situação. Seus relacionamentos amorosos também possuem muita amizade envolvida e busca por intensificar sempre a capacidade de superar desafios juntos de forma leal. Ele também se preocupa em que o outro acompanhe seu ritmo de vida e não corte suas asas.

Escorpião

O escorpiano busca a confiança genuína para poder se abrir e deixar seu lado defensivo para trás. Por isso, ele buscará um parceiro que esteja disposto a completar muitos lugares em sua vida, sendo um amigo leal e de apoio incondicional, um parceiro apaixonado e alguém que esteja disposto a trabalhar ao seu lado para construir um futuro.

Sagitário

O sagitariano é um ser social que busca um parceiro que também satisfaça suas necessidades de conviver com liberdade e se integrar aos meios que ele gosta de estar. Este signo busca compartilhar experiências e se divertir com seus parceiros da mesma maneira que faz com os amigos, adicionando apenas o lado apaixonado na relação.