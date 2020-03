App WhatsApp trabalha em novo recurso de privacidade para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em um novo recurso de privacidade para os usuários da plataforma.

Atualmente, o app desenvolve a função de aviso "bloquear/desbloquear" contatos diretamente nos chats, de forma facilitada.

A novidade, que vai facilitar processo de privacidade, será liberada em breve para os sistemas Android e iOS.

Diferente do modo atual de bloqueio, que está disponível dentro de um menu, a novidade deixará a opção bem visível.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, quando ativado, o destinatário não saberá que foi bloqueado por você, tecnicamente.

O objetivo da novidade é coibir pessoas indesejadas. No entanto, ele pode analisar outras informações que também demostram o bloqueio (como o perfil sem foto).

Ainda de acordo com o site, o aviso aparecerá no seu lado do chat apenas se você bloquear um contato. Confira capturas da função:

WhatsApp is rolling out the "block/unblock" contact notice in chats, for recent iOS and Android updates! pic.twitter.com/F1lweW1c9u — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020

