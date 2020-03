6 alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes para retardar o envelhecimento

Qual é o segredo para evitar o envelhecimento, especialmente o das células? A resposta está em uma dieta baseada em frutas e legumes ricos em antioxidantes.

Segundo nutricionais, o consumo de alimentos com alto teor de antioxidantes — como nozes, cereais e legumes — é o segredo da “eterna juventude”.

A seguir, você confere uma lista com os seis principais alimentos ricos em antioxidantes para incluir na sua dieta.

Abacate

A gordura do abacate protege o coração e as artérias. Além disso, contribui para o controle de triglicerídeos e do colesterol. A fruta também possui substâncias antioxidantes e nutrientes como ferro, fósforo, magnésio, potássio e ácido fólico.

Brócolis

Este vegetal fornece ao corpo as vitaminas B1, B2, B3, B6, C e, acima de tudo, uma grande quantidade de provitamina A. Outro benefício é a quantidade de minerais como ferro, cálcio, selênio, potássio, fósforo e magnésio. Também ajuda a melhorar a saúde intestinal.

Espinafre

O espinafre contém vitamina A, C, E, K, vitaminas do complexo B (B1, B2 e B6) e ácido fólico (vitamina B9). Ele também fornece ao corpo substâncias antioxidantes, como flavonóides e carotenóides. Além disso, é uma boa fonte de ômega-3, o que é ótimo para o coração.

Mirtilo

Esta fruta contém altas doses de vitamina A e E e selênio, além de ácidos e fibras fenólicas. Ela é livres de gordura e tem poucas calorias. O mirtilo se destaca pelos antioxidantes, principalmente a antocianina.

Orégano

É uma das plantas que contém mais antioxidantes. O vegetal contém taninos, flavonóides, ácidos fenólicos e óleos essenciais (timol, carvacrol e origaneno), que fornecem propriedades antioxidantes e antimicrobianas.

Pistache

Esta fruta é uma fonte de zinco, um mineral necessário para a saúde de pele, do cabelo e das unhas. Também tem alto teor de selênio e de vitamina E, que impedem o envelhecimento celular e o aparecimento de doenças crônicas. Ademais, o pistache contém vitamina B2, que protege a pele e os olhos.

Fonte: Nueva Mujer