10 ideias de looks com saia midi para te inspirar

Festas, passeios na rua ou até mesmo para trabalhar, a saia midi é perfeita. Ela pode ser reconhecida pelo seu comprimento. Geralmente, termina um palmo abaixo dos joelhos, quase no meio das canelas. Você pode encontrar ela em modelos godê, retro e até evasê. Por conta da sua diversidade, ela se tornou a queridinha das fashionistas. Aqui vão alguns modelos para te inspirar a adotar looks com saia midi.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.