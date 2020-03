Patch v12.21: Epic Games libera nova atualização para o título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou, nesta terça-feira (24), uma nova atualização para o título Fortnite.

Os detalhes foram revelados pela empresa no Twitter. Como divulgado, o patch v12.21 foi liberado para todos os consoles.

Sistema Android

A empresa também revelou detalhes sobre um bug no Android. “Estamos cientes do aumento de problemas na Central de Grupos do Android após a atualização para o patch v12.21”.

“Estamos investigando o problema e traremos mais informações assim que possível”, informou. Confira postagem:

Estamos cientes do aumento de problemas na Central de Grupos do Android após a atualização para o patch v12.21. Estamos investigando o problema e traremos mais informações assim que possível. pic.twitter.com/NdiQHtnPgf — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 24, 2020

Com informações da Epic Games

