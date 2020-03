Os signos do zodíaco que precisam ouvir os outros

Durante o fim de março, alguns signos do zodíaco precisam deixar de fazer tudo sozinhos e começar a ouvir as pessoas confiáveis que estão ao seu redor.

Confira quais são:

Touro

Este pode ser o momento de tomar decisões importantes, mas alguns taurinos ainda estão fechados para opções que são positivas. Lembre-se de que alguém próximo e confiável pode ajudá-lo a pensar de forma mais estratégica para resolver situações ou recomeçar. Se necessário, espere para dar estes novos passos e se preocupe em manter seus interesses protegidos.

Gêmeos

Conversar com pessoas que confia muito ou que só querem ajudá-lo o ajudará racionalizar e colocar as ideias no lugar para identificar as lições que deve aprender. Dessa maneira, será mais fácil seguir em frente e finalmente tomar as rédeas para ir em busca de uma nova vida sem tentar controlar tudo sozinho – o que é impossível na prática. Lembre-se que outras pessoas podem ajudá-lo a enxergar o que está ao seu redor de uma perspectiva que será reveladora.

Aquário

Se durante esta semana surgir essa situação desconfortável, não tenha medo de cometer um erro, mas sim fique alerta e consciente para definir o melhor. As parcerias se tornam mais importantes e é necessário ouvir o seu “time” para poder se abrir para as realizações e felicidade. Foque em quem está ao seu lado e nas coisas boas que já estão a sua disposição; mais importante que levar o mundo sozinho nas costas, é ter força e coragem para saber com quem dividir o fardo.