Game Predator: Hunting Grounds terá fim de semana de teste a partir do dia 27

O game Predator: Hunting Grounds, desenvolvido por IllFonic , terá fim de semana de teste a partir do dia 27 de março.

A novidade foi compartilhada pela Sony. Em comunicado, a empresa revelou detalhes da ação especial para os jogadores.

Como revelado, o teste será aberto para jogadores PS4 com uma assinatura PS Plus ativa, com suporte cross-play para jogadores no PC.

“Basta entrar na PlayStation Store, baixar o teste, e começar a caçada”, revelou. A avaliação termina no dia 29 (domingo).

Tudo que você precisa saber antes de entrar de cabeça e testar o multiplayer 4v1 foi compartilhada pela desenvolvedora neste link.

Com informações da Sony

