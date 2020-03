Coma estas frutas para fortalecer seu sistema imunológico

Pequenas — mas significativas — mudanças na dieta ajudam a fortalecer o sistema imunológico, especialmente em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Para isso, há uma série de frutas que você pode incorporar a sucos, lanches e pratos principais, como saladas.

As melhores frutas para as defesas

De acordo com um relatório da Unidade de Suporte Nutricional do Hospital Universitário Vall d’Hebron, na Espanha, ​​é importante consumir vitaminas hidrossolúveis, como B, B12 e C. Elas podem ser encontradas em:

abacaxi

banana

damasco

framboesa

laranja

limão

manga

pera

pêssego

Da mesma forma, o seu sistema imunológico agradecerá se você incorporar as vitaminas lipossolúveis (A, D e E), que estão em:

maçã

laranja

amora

melancia

pêssego

kiwi

Os outros benefícios das frutas

Incorporá-las à dieta também implica em outros benefícios: melhorar a visão, estimular o crescimento do cabelo, manter a boa função cardíaca, fortalecer o sistema reprodutor e digestivo, melhorar a qualidade da pele e reduzir o risco de sofrer de câncer e doenças cardiovasculares.

Fonte: Nueva Mujer