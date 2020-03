O recurso ‘Reunir Agora’ do Skype permite realizar videoconferência de forma simplificada na plataforma.

“Gere seu link exclusivo gratuito com um único clique, compartilhe-o com os participantes e aproveite reuniões simplificadas. Um conjunto completo de recursos à sua disposição”, revela no blog oficial da plataforma. Confira benefícios da função:

Chamadas em conferência gratuitas

Não é necessário ter uma conta

Não é necessário baixar um aplicativo

Como criar uma reunião no Skype? Para começar uma reunião basta entrar no Skype e clicar no botão Reunir Agora . Você receberá um link de chamada e o botão Compartilhar Convite para convidar outras pessoas facilmente.

Quando estiver pronto, defina sua chamada como de áudio ou de vídeo e clique no botão Iniciar chamada. Você também pode criar uma reunião diretamente na Web.

Como ingressar em uma chamada com o convite Reunir Agora? “Nosso link exclusivo Reunir Agora abrirá seu aplicativo instalado em qualquer dispositivo. Mesmo sem uma conta, você pode ingressar em um chat ou chamada de vídeo como convidado”, revela.

Como informado, se o aplicativo não estiver instalado no computador, será iniciada a função 'Skype para Cliente Web'.

Com informações do blog oficial

