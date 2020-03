Os signos que mais precisam cuidar da saúde do corpo e da mente

Esta semana, alguns signos do zodíaco precisarão cuidar do corpo e da mente mais do que outros para ficar bem e colher os melhores frutos das suas ações. Confira quais são:

Sagitário

Apatia e introversão podem fazê-lo diminuir as defesas, especialmente se você não está acostumado a lidar com esses problemas em sua personalidade. É importante fazer um esforço extra para que isso não afete o círculo mais próximo de sua família e amigos, pois será difícil para eles entenderem e preocupações podem surgir. Procure levantar seu ânimo com coisas que o fazem sorrir e bons hábitos.

Capricórnio

Cuide do seu estado físico e emocional, focando sempre em se prevenir. Pode ser importante melhorar sua alimentação, frequência de atividade física, descanso e horas de sono. Sua energia será exigida neste momento e se preparar fisicamente e emocionalmente será a atitude mais sábia.

Peixes

A ansiedade pode bater e o fazer apressar processos, ciclos e etapas que seriam necessárias. Procure aproveitar a lentidão dos próximos dias para acertar seu ritmo, tempo e desejos, evitando tomar decisões precipitadas que podem tirar a sua paz no futuro. Tudo aquilo que o ajudar a focar na paciência e calma do corpo e da mente trará resultados positivos.