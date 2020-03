Os 5 melhores alimentos para fortalecer seu sistema imunológico

Nutrir o corpo com certos alimentos pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Nesta temporada de coronavírus (covid-19), é importante manter o organismo forte, e esta lista de ingredientes pode ajudar em tal missão.

Alho

As propriedades estimuladoras do alho parecem vir de uma alta concentração de compostos contendo enxofre, como a alicina.

Brócolis

O brócolis é carregado de minerais e vitaminas (como A, C e E), além de outros fibras e antioxidantes.

Frutas cítricas

Muitas pessoas recorrem à vitamina C durante um resfriado, já que ela pode aumentar a produção de glóbulos brancos e, consequentemente, fortalecer o sistema imunológico.

As frutas cítricas com mais vitamina C incluem:

laranja

lima

limão

tangerina

toranja

Gengibre

O gengibre pode ajudar a diminuir a inflamação, o que reduz a dor de garganta. O gengibre também pode diminui as náuseas.

Pimentão vermelho

O pimentão vermelho contém duas vezes mais vitamina C do que os cítricos. Eles também são uma rica fonte de betacaroteno. Além de fortalecer o sistema imunológico, a vitamina C pode ajudar a manter a pele e os olhos saudáveis.

Fonte: Nueva Mujer