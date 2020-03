Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de março

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Hora de deixar tudo que o machucou no passado, especialmente esse amor que não era para você e que apenas sugava energia positiva. Hora de se lembrar da sua grandeza como ser humano e não ter limites para o que deseja fazer.

Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se envolver em nenhuma fofoca, especialmente trabalho. Serão dias de transformação pessoal, mas para iniciar caminhos mais positivos.

No amor, você pode sentir falta do parceiro, mas lembre-se de que separação também pode ajudar a unir, então não fique triste.

Não deixe a saúde de lado e além de se prevenir, busque ajuda quando achar necessário. Tenha cautela especialmente com relação a problemas cardíacos. Seus números da sorte são 03 e 29. Você deve guardar suas realizações para não despertar inveja.

Touro

Não coloque limites a si mesmo e você será capaz de realizar qualquer tarefa que tenha em mente, apenas tente ser discreto para não ficar atrair energias negativas.

Momento de iniciar ou continuar estudos para crescer mais no local de trabalho. Em questões familiares, você pode estar acostumado a ajudar os outros a resolver problemas, apenas tente não pensar muito sobre isso para não se sobrecarregar e complicar ainda mais as coisas.

Não seja mais teimoso, se essa situação comercial ou de trabalho não acontecer, vá em frente com outro projeto. Seus números da sorte são 01 e 68.

Este é um momento de reflexão sobre os próximos movimentos na vida, como a ideia de procurar novos rumos nos estudos, no trabalho ou mudar.

Gêmeos

Hora de tomar cuidado com as decisões e pensar duas vezes sobre o que fará, para não atrair contratempo em sua vida pessoal e profissional.

Tenha cuidado com problemas de saúde e infecções, especialmente que envolvam o útero e a próstata.

Hora de ficar muito atento a traições no trabalho, tentado ser mais discreto e não se meter nos problemas de outras pessoas.

Você resolverá um problema da melhor maneira. Seus números da sorte são 07 e 45. Nesta semana, uma nova proposta de emprego ou o fechamento de um contrato pode chegar, apenas tente ficar atento ao assinar documentos.

Câncer

Você terá dificuldades em questões no trabalho ou nos estudos; fique calmo e seja prudente com o que comenta para e sobre os outros. Lembre-se de que seu signo é caracterizado por ser muito sincero; portanto, tente não falar o que não deve se ninguém perguntar.

Você tenderá a crescer economicamente e pode comprar um bem importante; tente pensar no futuro.

Você ganha dinheiro extra e pode ser com os números 05 e 43; adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte. É hora de resolver tudo o que você tinha pendente, especialmente assuntos legais.

Leão

Você está no momento ideal para mudar de emprego e iniciar o projeto que tem em mente. Este é um estágio de abundância em sua vida e crescimento. Cuide melhor da sua renda e poupança.

Seus números da sorte são 13 e 89 e seu melhor dia é 25 de março. Não seja ostente mais e tente liderar sua vida da maneira mais simples; se preocupe em ser uma pessoa melhor. Tenha cuidado com a saúde do seu animal de estimação.

Evite discutir no trabalho, pois você não está sempre certo; portanto, tente ter calma em todas as situações que surgirem. É hora de não se auto sabotar e acreditar que pode alcançar tudo.

Virgem

Você deve resolver qualquer questão legal ou familiar pendente. Considere que você está no seu melhor momento e sua energia positiva aumentará; por isso, mentalize o que deseja alcançar e se mantenha esperançoso, especialmente em 27 de março.

Tente ser mais atento com sua família ou seu parceiro para não negligenciar os laços de amor. Seus números da sorte são 12 e 78. Alguém de Áries ou Capricórnio o ajudará em uma questão de trabalho ou negócios; não hesite em dizer sim à abundância.

É hora de deixar para trás todas as pessoas que estavam apenas o procurando por interesse. Identifique aqueles que não são honestos com você!

Libra

É hora de amadurecer como pessoa e deixar de lado o que apenas o machucou, especialmente vícios. O pior ficou para trás e este é o momento de transformação positiva; por isso reforce sua confiança, força de vontade e otimismo.

No amor, você terá que decidir com quem ficará. Se está entre dois amores, lembre-se de que dar mais chance para quem o faz sorrir. Seus números da sorte são 08 e 15.

Hora de pensar estratégias para a sua carreira ou negócio e começar a dar novos passos; um membro da família ou pessoa próxima pode ajudá-lo.

Escorpião

Você se sentirá um pouco sobrecarregado pela carga de trabalho e pelas pressões. Evite querer fazer tudo ao mesmo tempo, pois é preciso relaxar e organizar melhor seu tempo.

Alguém pode pedir dinheiro emprestado e você deve avaliar bem a situação. Cuidado com dores de cabeça e dores no pescoço. Cuide melhor da alimentação e faça exercícios.

Sua sorte aumenta em 25 de março com números 13 e 27. Lembre-se que investir também é uma parte importante para ganhar.

Considere que você precisa dar tempo ao tempo. Se alguém não quer mais voltar para a sua vida, é melhor manter o amor próprio e ir atrás de novos pretendentes.

Sagitário

Hora de paciência e perseverança, pois mudanças positivas em sua vida devem chegar. Lembre-se que a força espiritual estará do seu lado e é preciso ser confiante.

Semana com muitas mudanças no seu ambiente de trabalho, então tente se preparar para o que pode acontecer. Lembre-se de que você é muito carismático e gentil com os outros, mas isso gera inveja e, além de se proteger, comece suspeitar um pouco de algumas pessoas.

Você recebe dinheiro extra. Evite perder oportunidades e tente se dedicar mais à sua vida profissional. Seus números são 14 e 39.

Capricórnio

Aproveite sua boa sorte. Você enfrentará os problemas que surgirem; lembre-se de que nesta vida há altos e baixos, mas o mais importante é superar as dificuldades.

Mude algumas atitudes e não tenha mais um temperamento tão forte. Prefira sempre dialogar a brigar; é hora de amadurecer. Um amor sincero se afasta da sua vida e você precisará reconquistá-lo.

Cuidado com problemas renais ou infecções; lembre-se de que seu ponto fraco são doenças urinárias. Continue se exercitando, isso ajuda você a ser melhor em tudo.

Um amor de Áries ou Virgem pode entrar em sua vida e ser muito compatível. Lembre-se de que seu signo é muito dominado pelo sexo, por isso é uma parte importante da sua vida de casal e seu parceiro deve saber disso. Você terá sorte com os números 08 e 56.

Aquário

Seu lado místico aumenta e será possível sentir o que está por vir para o seu futuro ou o que é melhor para você. Tire proveito do seu carisma.

Você terá reconhecimento e isso o fará feliz. Tente manter positivo para que as portas possam se abrir ainda mais.

Tenha uma alimentação mais saudável e considere que seu ponto fraco é o estômago. Você terá sorte na terça-feira com os números 04, 38 e 90. Lembre-se de economizar.

Você inicia um trabalho importante na carreira ou estudos. Um amor de Áries ou Câncer chega em sua vida.

Peixes

É hora de se desafiar nos assuntos de trabalho. Você deve elevar seu espírito ainda mais para que sua energia positiva cresça. Um bom negócio ou trabalho chegará em breve. Você decide dar um passo em sua carreira.

Não confie demais em seus colegas de trabalho, pois um deles pode traí-lo. Seus números da sorte são 07 e 34. Seu melhor dia será terça-feira e você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos.

Tente usar cores claras para que sua energia de abundancia e sorte se multiplique. Cirurgias sairão bem. Lembre-se sempre de ajudar as pessoas que ama e dar o apoio necessário. Não negligencie seus negócios e insista com foco até conseguir o que deseja tanto.