Franja: os estilos perfeitos para rostos redondos

Existem vários truques para mudar o formato do seu rosto. Se você quer uma aparência mais harmoniosa, é preciso conhecer os cortes de cabelo com franja. Esse estilo consegue destacar os seus olhos e definir as maçãs do seu rosto, por exemplo. A seguir, você conhece os melhores tipos de franja para o rosto arredondado.

Franja lateral

Este tipo de franja é ideal para alongar o rosto. Você pode deixá-la média ou longa, dependendo do look que você quer ter.

Reprodução/Pinterest

Franja média acima das sobrancelhas

Ter uma franja acima das sobrancelhas pode te ajudar a enquadrar os seus olhos e destacar as maçãs do seu rosto. Só evite uma linha muito reta.

Reprodução/Pinterest

Franja curta

Para uma aparência mais moderna, escolha a “baby bangs”, que fica acima das sobrancelhas e pode ser curta do jeito que você quiser. Uma vantagem desse estilo é que ele não precisa de manutenção constante, já que você pode deixá-lo crescer até atingir a altura das sobrancelhas.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer