Balaiagem: como escolher o melhor tipo para o formato de seu rosto

A balaiagem se tornou uma das técnicas de descolorimento mais populares, já que permite mudar a cor do cabelo sem a necessidade de retoques frequentes.

Para conseguir que esse efeito favoreça o formato do seu rosto, é preciso conhecer os diferentes tipos de balaiagem. Então, repare no formato do seu rosto e confira a lista a seguir.

Rosto alongado

No rosto com esse formato, o objetivo é definir a mandíbula e evitar a criação de linhas retas. Recomenda-se, portanto, que as partes mais claras fiquem na lateral da cabeça ou na parte inferior, começando na altura do queixo.

Reprodução/Pinterest

Rosto redondo

Para rostos redondos, a balaiagem deve ser feita muito próxima da área da raiz, pois assim dá mais luz ao topo da cabeça e cria uma ilusão de alongamento.

Reprodução/Pinterest

Rosto quadrado

No rosto mais quadrado, é melhor manter os tons claros longe da área do queixo, pois isso pode fazer com que a mandíbula pareça mais proeminente. Nesse caso, é melhor manter a luz na parte de cima.

Reprodução/Pinterest

