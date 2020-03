A atualização de outono de 2020 vai liberar novos jogos na Epic Games Store. Os títulos foram divulgados pela empresa no blog oficial. Confira:

Disponível em pré-venda

Dread Nautical: “Um RPG tático baseado em turnos e com elementos rogue-like, o Dread Nautical combina jogabilidade imersiva com um tom caricatural – mas cativantemente sombrio”.

Em breve

Industries of Titan – Lançamento dia 14 de abril: "Desenvolva uma cidade industrial em franco crescimento, projetando poderosas fábricas e competindo com outras Grandes Casas para reivindicar sua parte de Industries of Titan".

Totally Reliable Delivery Service – Lançamento em 1º de abril: "Junte-se a até quatro amigos e faça o trabalho aleatoriamente em um mundo interativo de sandbox. Tentativa de entrega, essa é a garantia de Totally Reliable Delivery Service".

Diabotical: "Um jogo de tiro em primeira pessoa de arena para vários jogadores com ritmo intenso F2P – tudo isso ambientado em um colorido universo robótico. Crie seu próprio Eggbot e participe da comunidade em competições com 3 modos de jogo e 9 mapas diferentes".

Saturnalia: "Uma aventura de horror e sobrevivência: jogue como um elenco de personagens explorando uma vila isolada de rituais antigos – suas estradas labirínticas mudarão cada vez que você perder todos os seus personagens".

Sludge Life: "O SLUDGE LIFE é um passeio em primeira pessoa, de mundo aberto e centrado no vandalismo por uma ilha poluída e cheia de idiotas esquisitos e uma vibração tão densa que dá até para sentir o gosto".

Among Trees: "Construa sua cabana, explore densas florestas e viva em paz entre as árvores neste belo simulador de sobrevivência. Você terá que comer, dormir e permanecer aquecido para sobreviver".

Control – Expansion 1 – The Foundation – Lançamento em 26 de março: "Explore as origens da casa mais velha e descubra segredos estranhos e desconhecidos até mesmo para o Departamento. As portas da Foundation estão abertas, mas algumas coisas devem permanecer enterradas".

Samurai Shodown: "Lendários guerreiros voltam para lutar pelo destino do mundo! Esse novíssimo jogo conta com recursos visuais e jogabilidade sofisticados, combinados com mecânica e atmosfera reproduzidas fielmente para continuar o legado do Samurai Shodown".

Com informações da Epic Games Store

LEIA TAMBÉM: