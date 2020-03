Os signos do zodíaco que tendem a reviver relacionamentos do passado

Alguns signos do zodíaco tendem a reviver amores com ex-parceiros mais do que outros. Confira aqueles que podem dar uma segunda chance para relacionamentos do passado:

Touro

O taurino apenas entra em relacionamentos quando deseja realmente investir na pessoa. Por isso, seus laços são fortes e difíceis de ser quebrados totalmente. Eles podem dar uma segunda chance para amores do passado e acabar tentando fazer as coisas darem por acreditar que o antigo pode ser consertado.

Câncer

O canceriano dedica uma boa parte do seu coração ao relacionamento e as pessoa que ama. Isso faz com que os parceiros do passado não sejam apagados facilmente, sendo recordados e possibilitando que as coisas possam ser retomadas de forma renovada ou mais profunda. Ao dar uma segunda chance eles podem romantizar um pouco e esquecer dos problemas que levaram esta relação ao fim.

Libra

O libriano tende a acreditar em que as pessoas podem mudar para melhor e constrói relacionamentos em que o contato com a outra pessoa uma prioridade em sua vida. Por isso, eles podem reviver o passado com otimismo, esperando que o outro entregue suas melhores intenções e seja justo.

Peixes

O pisciano só esquece o amor e o carinho se algo muito forte rompe esses laços. Por isso, este signo costuma se lembrar de alguns antigos parceiros e, além de nostálgicos, podem ter vontade de tentar novamente. Ele consegue reconstruir compromissos e, apesar de demorar para confiar plenamente, dará novamente tudo de si.