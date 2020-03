Olheiras: este truque ajuda a evitar que elas prejudiquem sua aparência

Você já se olhou no espelho e se assustou com as suas olheiras? É normal que isso aconteça, já que essas manchas tiram a beleza do rosto.

Embora o aparecimento de olheiras possa ser causado por diferentes motivos (como genética, dieta ruim ou falta de descanso), o importante é encontrar uma maneira de combatê-las, para que você volte a se sentir à vontade com a sua aparência.

Dicas para combater as olheiras

Tome água. É muito importante manter a circulação ativa.

É importante dormir entre 6 e 8 horas por dia.

Lembre-se de limpar e nutrir a pele com cremes e máscaras adequadas.

Aplique folhas de hortelã ou saquinhos de chá-verde na área por 15 minutos pelo menos duas vezes por semana.

Se você sofre de alergias, é importante tratá-las, pois em muitos casos as olheiras surgem por causa da congestão nasal.

Receita para combater as olheiras

Ingredientes

Chá de camomila

Iogurte

Modo de preparo e uso

Prepare o chá de camomila e, quando esfriar, adicione o iogurte. Leve a mistura à geladeira por um dia. Aplique a máscara nas olheiras e deixe agir por 20 minutos. Retire com água fria.

Fonte: Nueva Mujer