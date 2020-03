Decoração: pequenas mudanças para obter um banheiro moderno

Eles estão ficando cada vez menores, mas trazemos algumas alternativas para você ter um banheiro moderno que proporciona uma sensação de relaxamento, independentemente de seus metros quadrados. A missão: transformá-lo em um lugar que convide o autocuidado e o descanso. Aqui vão algumas dicas:

Se o espaço permitir, não hesite em integrar coisas que externas ao banheiro, principalmente móveis. Um tapete à prova de umidade que agrega personalidade ao chão, um alto-falante para escutar música ou um sofá-cama. A introdução de um banco ou sofá permite que você entenda o banheiro de uma maneira diferente, pois você terá um lugar para sentar e esperar a máscara entrar em vigor ou admirar a planta que você decidiu pendurar para dar vida a ela.

Outro bom fato para transformar seu banheiro comum em um spa é tão simples quanto uma mesa ou uma madeira, capaz de atravessar a banheira de um lado para o outro. Essa separação fornece profundidade, gerando mais de um ambiente. Além disso, é a superfície ideal para deixar óleos, géis, toalhas pequenas, velas e plantas exatamente onde você mais precisa: na pia.

Prateleira e papel de parede

“Existem algumas opções para renovar o banheiro, como a incorporação de móveis nesta sala, que geralmente é bastante minimalista. Insira um assento no chuveiro, coloque um papel de parede em uma parede inteira para dar atitude, decore a base da banheira com pedras grandes, pendure plantas, use prateleiras de madeira e detalhes – como um cabide toalhas-, tapetes de fibra natural, acessórios especiais para umidade, entre outros ”, comenta a designer de interiores de lojas, Andrea Romo.

