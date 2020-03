Como se manter calmo no meio do caos? Oito técnicas de harmonização energética

Pode ser que as notícias sobre crises no mundo, pandemias de coronavírus e outros assuntos deixem você com sintomas de ansiedade, estresse e medo. E aí, nessas horas, você se pergunta sobre como se manter calmo no meio do caos, não?

Estamos todos, há milênios, buscando nos harmonizar, equilibrar e ativar sucessivamente e em conjunto cada um dos nossos centros energéticos principais com o intuito de nos ligarmos à Consciência Universal e à maior consciência, coerência, harmonia, do poder de escolha.

A coerência e harmonia do nosso campo energético é foco de ciências milenares como a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa (MTC) , e a física de hoje tem estudado e compartilhado ideias como a “teoria do campo unificado”.

Essa teoria permite que todas as forças fundamentais entre partículas elementares sejam descritas em termos de um único campo. O termo foi criado por Albert Einstein que tentou unificar a teoria da relatividade geral com o eletromagnetismo. Uma ”teoria de tudo” é muito próxima da teoria do campo unificado! (WiKi)

O que nos compete compreender é que, seja qual for a técnica ou a ferramenta usada para implementar o equilíbrio da energia sutil do ser, o importante é trabalhar:

o equilíbrio no campo total da pessoa

a visão do ser como todo, limpando desequilíbrios energéticos pontuais como irritação e preocupação específica.

Isso deixa mais claro os objetivos profundos a serem trabalhados com mais atenção e foco.

Como harmonizar sua energia para se manter calmo

Importante salientar que a harmonização energética é recomendada a ser feita em conjunto com outros tratamentos, sejam alopáticos, homeopáticos ou holísticos para ajudar e dar suporte aos tratamentos em ação.

Ainda assim, ela não é secundária, mas, sim, essencial. É só lembrar que uma baixa de frequência, como a frequência de medo, corresponde a uma baixa energética.

Em um trabalho contínuo para o aumento de consciência e evolução, um trabalho pontual para nortear e focar, ou no trabalho em crises de desequilíbrios para não se deixar levar pelo turbilhão emocional e mental, sempre importante buscar a elevação vibracional para melhor capacidade de clareza e rapidez da resposta, inclusive a energética.

Como resultado de um trabalho consistente de harmonização, os desequilíbrios mais profundos e escondidos do nosso consciente vão sendo desvelados para serem trabalhados e nós vamos aumentando nossa capacidade de sermos bem sucedidos e vivermos em mais harmonia e com mais qualidade de vida.

Durante esse processo, se acontecer resistência ao tratamento, como um mal estar ou sentimentos negativos de agonia e inquietude, é exatamente aí que precisamos de equilíbrio e harmonização.

É comum não querer e resistir ao lidar com conceitos mais profundos e significativos, como chamar atenção para suprir carência, vitimismos, desespero ou mascarar insegurança, necessidade de controle e muitos outros sinais de desequilíbrios.

Vale lembrar que quando dissemos que são técnicas harmonizadoras para todos e em qualquer situação, não deixamos de lado a personalização de um atendimento de terapia holística, mas posicionamos a harmonização como sendo essencial, tal qual a meditação ou a higiene do sono.

Como equilibrar? Oito formas de equilibrar sua energia

1- Pedras e Cristais nos chakras

As pedras e cristais funcionam como amplificadores de energia, a sua força consiste na capacidade de ampliar e direcionar nossas próprias forças e poderes.

2- Reiki ou Reikristal para lidar e equilibrar as emoções relacionadas aos chakras

O Reikristal soma o desbloqueio energético promovido pelo Reiki com o reequilíbrio oferecido pela Geoterapia. É necessária uma avaliação energética dos chakras para se escolher as pedras e cristais mais adequados.

3- Posturas de Yoga

Com a prática de Yoga, é possível levar equilíbrio e energia aos sete centros de energia do corpo, trabalhando-os progressivamente. Afinal, quando esses Chakras estão em desequilíbrio – por excesso ou falta de energia – as dificuldades aparecem

4- Fitoenergéticos

Por meio de chás compostos, em banhos com as ervas escolhidas, em sprays para ser borrifados ao redor da pessoa ou ambientes, e até a própria planta.

5- Harmonizadores Quânticos

Um terapeuta Quântico pode recomendar, em gel para passar ou em gotas sublinguais como G.Himunus e Oxyflower

6- Meditação e respiração consciente para acalmar o mental

Os pranayamas são exercícios respiratórios que podem nos ajudar a colocar mais consciência e equilíbrio na respiração, nos ajuda a estar no momento presente e entrar em equilíbrio com o Todo.

7- Tameana : tem um efeito praticamente instantâneo e pode ser feita a distância

Tameana é um tipo de terapia vibracional, que trabalha do campo energético ao físico, incluindo o emocional e mental, ajudando o corpo a liberar bloqueios e atingir níveis elevados de autoconhecimento e consciência.

8- Análise energética

É eita por terapeuta holístico a partir de tradições milenares ou questionários e anamneses. O objetivo é ter um panorama amplo da pessoa, e recomendar as técnicas holísticas e ferramentas que seriam mais adequadas, e eficientes, para a harmonização e equilíbrio energético e como resultado, uma melhora de vida

Existem diversas técnicas e ferramentas, a melhor é sempre a que você faz.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]