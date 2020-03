Os signos do zodíaco que precisam controlar a mente

Durante os próximos dias, alguns signos do zodíaco devem controlar melhor a sua mente para alcançar mais equilíbrio e recompensas.

Confira quais são:

Câncer

É preciso amadurecer a maneira que você lida com o passado que ainda o atormenta, não permitindo ficar somente atado aos traumas como se eles definissem quem você é, mas sim vibrando disposição para finalizar ciclos de sofrimento. Os pensamentos renovados de esperança devem chegar e você precisa recebê-los. Relacionamentos e novos compromissos acontecerão de forma mais justa em breve.

Escorpião

Para manifestar amor e atrair bons acontecimentos, é preciso não se deixar dominar pelo medo e carência. Conhecer melhor os próprios sentimentos e mente trará a conexão que você precisa para deixar de se auto sabotar ou continuar fazendo muito por quem não está disposto a retribuir. É hora de começar a deixar padrões repetitivos e tóxicos para trás.

Capricórnio

É preciso usar a mente com foco, mas sem desrespeitar seus momentos de descanso e com a sabedoria de aceitar que cada coisa tem a hora certa para acontecer. É necessário ter muito cuidado com a competitividade desmedida; portanto, prefira acalmar a mente antes de tomar uma decisão com pressa ou insegurança.