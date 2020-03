Este era o estilo de Kate Middleton antes de entrar para a realeza

View this post on Instagram

İşten güçten bıktıysanız gelin Kate’in dünkü çocuk Hastanesi ziyaretine göz atalım💫 Kateciğim daha önce tercih ettiği bir kombinleydi, saçından ayakkabısına kadar çok özenli ve yüzündeki gülümsemesiyle yine çok zarif gözüküyor 🎈 Ayrıca saç detayını da çok sevdim, havanın rüzgarlı olmasıyla ufak bir etek problemi yaşasa da ustaca üstesinden geldi (Daha önce de birkaç kez başına gelmişti). Kate’in çocuklarla yan yana geldiği zamanki enerjisini çok seviyorum, bu postta Kate övme postu gibi oldu😄 Neyse kıyafet detaylarına gelelim👇🏽 Takım elbise @dolcegabbana Ayakkabı @gianvitorossi Küpe Mappin & Webb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #sussexroyal #royalfamily #katemiddleton #harry #joaquinphoenix #keşfetteyiz #keşfetteyim #likeforlikes #like4likes #likeforfollow #followforfollowback #takip #takipçikazan #moda #abiye #follow4followback #followers #magazin #magazine #hadise #keşfetteyim #instalike #theroyalfamily #harry #royalmagazines #kesfet #meghanmarkle #diana #begeni #begeniyebegeni #artemtablo001 #emineegülerasliii