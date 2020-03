Este é o jeito certo de lavar o cabelo para não maltratá-lo

A limpeza do cabelo é uma atividade diária que as pessoas costumam realizar sem prestar atenção. No entanto, se ela não for feita do jeito certo, pode causar perda de cabelo, ressecamento do couro cabeludo ou excesso de oleosidade nas raízes. É por isso que, a seguir, você aprende o passo a passo para lavar o cabelo corretamente.

A temperatura da água

Para permitir que os folículos capilares se abram, use água morna. Essa temperatura também ajuda a abrir a cutícula do cabelo, o que libera a sujeira.

O shampoo e o condicionador

O shampoo deve ser aplicado apenas no couro cabeludo, pois é a área em que os óleos com sujeira estão concentrados. A quantidade que você deve usar equivale a duas moedas: uma para a frente da cabeça e a outra, para as costas.

Já o condicionador não deve tocar o couro cabeludo e deve ser aplicado do meio até as pontas dos fios.

Os movimentos

Ao aplicar o shampoo no couro cabeludo, faça movimentos em linha reta e com as pontas dos dedos. Massageie sem usar as unhas nem aplicar pressão.

A secagem

Depois de lavar o cabelo, deixe-o secar ao ar livre ou use uma toalha para secar o excesso de água. Pressione o pano suavemente, da ponta dos fios até a parte de cima da cabeça.

A frequência

A frequência com que o cabelo deve ser lavado depende de cada pessoa. Para uma pessoa com couro cabeludo normal, a lavagem pode ser feita quatro vezes por semana. Para alguém com couro cabeludo seco, pode ser menos frequente.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer